Глава Карелии поручил подготовить рекомендации для разделения потоков в ходе учебного дня

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство образования Карелии совместно с директорами разработает рекомендации для школ республики на период пандемии коронавируса, направленные на рассредоточение потоков детей во время учебного дня, в том числе с возможным расширением второй смены и организации раздельных перемен для классов. Такое поручение дал глава региона Артур Парфенчиков на заседании правительства Карелии во вторник.

"Самое главное, с точки зрения того, чтобы максимально сохранить нормальный учебный процесс, не надо бояться сейчас второй смены. Это форс-мажорные обстоятельства: лучше вторая смена, чем дистанционка дома. Нужно смотреть, как максимально развести учебный процесс, чтобы минимизировать межклассное общение, чтобы учебный процесс максимально локализовали. У меня просьба в оставшиеся дни еще раз со специалистами, директорами подготовить рекомендации, которые могли бы работать в этом ключе. Это поручение", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что решение будет приниматься с учетом мнения родителей. При этом все изменения введут только на время пандемии, чтобы максимально использовать здание школы и ученики могли находиться в одном помещении в течение всего дня. Для проветривания предлагается использовать перемены, но не допускать, чтобы все классы одновременно оказывались в коридоре. Специалистам также предложено обсудить разделение потоков учеников в столовой, возможности использования нескольких входов в здание, а также проведения занятий на улице: речь шла об уроках физкультуры и программах для начальных классов.

"Может быть, пораньше начинать, ничего страшного в этом тоже нет. Давайте, конечно, с родителями будем советоваться, но сколько я общаюсь - главное, чтобы не вернулись к ситуации, когда придется детей рассаживать по квартирам. Этого сейчас все не хотят, - добавил глава региона. - Здесь нет сегодня штампов, запретов. Все зависит от вашей инициативы, от вашего понимания и умения отреагировать на конкретно складывающуюся ситуацию. Сегодня главная задача - это чтобы школы не стали источником распространения коронавирусной инфекции, при всем при том, что мы с вами максимально должны обеспечить нормальный учебный процесс".

По словам министра образования Карелии Романа Голубева, учебный процесс организуют с учетом рекомендаций главного санитарного врача РФ. Перед открытием в здании должна проводиться генеральная уборка, на входе у всех будут измерять температуру, для работников столовой вводится обязательный масочный и перчаточный режимы, усилится дезинфекция. Под запретом окажутся все массовые мероприятия между школами и классами, а перемещаться между кабинетами в этом учебном году будут не ученики, а учителя.