В Калининградской области 12 кинотеатров заявили об открытии после отмены ограничений

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Кинотеатры в Калининградской области со вторника получили возможность возобновить работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Заявки на открытие в региональное министерство культуры и туризма, а также в Роспотребнадзор подали 12 из 16 юридических лиц, владеющих кинозалами в регионе, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"В министерство культуры области с заявлениями о готовности возобновить работу на 18 августа обратились 12 из 16 юридических лиц, имеющих кинозалы в Калининграде, Зеленоградске, Гусеве, Гурьевске, Советске, Балтийске, Черняховске, Гвардейске, Светлогорске. Перед их открытием представители Минкультуры области и Роспотребнадзора проверят их готовность", - сказал Лысков.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, кинозалы должны обеспечить контроль температуры сотрудников, снабдить их перчатками и масками, установить дозаторы для обработки рук антисептиком, обеспечить социальную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра, уборку помещений и дезинфекцию всех контактных поверхностей не реже чем раз в два часа. Наполняемость залов во время сеансов не должна превышать 50%. О готовности к работе с учетом этих требований на вторник заявили, в частности, сеть кинотеатров "Люмен фильм" с кинозалами в Черняховске, Гусеве и Советске, семейно-досуговый центр "Киноленд - Марио" в Светлогорске, кинотеатры "Каро фильм" и "Синемапарк" в крупных торговых центрах Калининграда "Плаза" и "Европа", кинокомплекс "Эпицентр" в областном центре, уточнил собеседник агентства.

Наряду с кинотеатрами с 18 августа в области получили возможность возобновить работу кафе в торговых центрах и фудкорты. Пока в области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. До 22 августа продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Региональным ведомствам и контролирующим органам поручено ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и торговых точках.

По данным регионального оперативного штаба, на 18 августа в области подтверждено 3 170 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 23 - за прошедшие сутки. Вылечились 2 496 пациентов. Умер 61 человек, включая мужчину 66 лет и женщину 88 лет с пневмонией на фоне хронических заболеваний, умерших в прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 305 человек.