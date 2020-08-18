Глава Башкирии встретится с защитниками Куштау 21 августа

Ранее Хабиров на аналогичной встрече заявил, что разработку шихана не будут вести, если не удастся найти компромисс между позициями общественности и Башкирской содовой компанией (БСК). По его мнению, в ситуации вокруг Куштау проявился не только конфликт интересов, но и конфликт ценностей.

"Встреча пройдет 21 августа", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о планах Хабирова по дальнейшим встречам с активистами.

Акции защитников башкирских шиханов проходят с начала августа. Ранее сообщалось, что 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. Позже член Совета по правам человека при главе республики Зульфия Гайсина сообщила ТАСС, что полиция задержала от 70 до 90 человек, еще 34 человека по решению суда уже получили до 15 суток административного ареста. По данным властей, в результате столкновений активистов с полицией есть пострадавшие с обеих сторон.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, отметив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.