Семьи Севастополя получили 257 млн рублей региональных выплат на детей во время пандемии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя перечислили более 257 млн рублей в качестве единовременных выплат, которые решено было предоставить на каждого фактически проживающего в городе ребенка, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Приняли решение в апреле выплатить по 3 тыс. рублей всем несовершеннолетним детям от 0 до 18 лет без каких-либо ограничений, хотя рассматривали разные варианты. Решение было достаточно дорогое, принять его было непросто. Формировали антиковидный фонд, отказываясь от необязательных расходов, которые можно перенести на следующий год <…> За период с 22 апреля 2020 года мы перечислили 85 тыс. 956 выплат на сумму 257 млн 868 тыс. рублей", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что прием заявлений и перечисление выплат завершились только в августе. При этом большинство детей, на которых были начислены выплаты, в Севастополе официально не зарегистрированы.

"Когда стали анализировать, выяснилось, что в школах, в техникумах среднесписочный состав находится порядка 85 тыс. детей. А по данным статистики, только 35 тыс. детей имели регистрацию в Севастополе <…> В итоге до 1 августа мы смогли принять все заявления и сделать все выплаты [на детей, проживающих в Севастополе как официально, так и неофициально]", - отметил глава города.

Он пояснил, что для тех, кто посещает детсады, школы и профучилища, нужно было подтверждение от образовательного учреждения. Остальным надо было собрать пакет документов, которые подтверждали бы, что семья проживает в Севастополе.