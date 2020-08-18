В Тюменской области 22 августа пройдет экстремальный забег "Стальной характер"

ТАСС, 18 августа. Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет 22 августа в Тобольске Тюменской области. Забег состоится при условии соблюдения всех норм профилактики, предписанных Роспотребнадзором, говорится во вторник на сайте правительства региона.

"В Тюменской области постепенно снимают ограничения, связанные с режимом повышенной готовности. Благодаря этому в грядущую субботу, 22 августа, в Тобольске состоится экстремальный забег "Стальной характер". На территории туристического комплекса "Абалак" будут организованы четыре уникальные трассы протяженностью 3, 5, 7 и 9 километров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что во время забега участникам предстоит проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене и преодолеть страх высоты.

Проект "Стальной характер" в Тобольске реализуется фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области и содействии компании "Сибур" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регионе зарегистрировано 7128 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6737 человек, умерли 28 пациентов.