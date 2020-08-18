В Тверской области с 1 сентября возобновят работу школы-интернаты и кадетские центры

ТАСС, 18 августа. Оперативный штаб Тверской области с 1 сентября снимает ограничения на работу школ-интернатов и центров кадетского воспитания, введенные ранее из-за опасности распространения коронавируса. Они возобновят работу в привычном режиме с обязательным соблюдением профилактически мер, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"11 организаций для детей-сирот Тверской области готовятся с 1 сентября возобновить привычный режим работы. Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 18 августа провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, речь идет о возобновлении работы в Бежецкой, Эммаусской, Торжокской, Кимрской, Вышневолоцкой школах-интернатах, центрах кадетского воспитания в деревне Некрасово, а также Зубцовском, Калязинском, Митинском, Чистореченском и Удомельском детских домах. "Игорь Руденя подчеркнул - сотрудники учреждений во время работы с воспитанниками должны пользоваться медицинскими респираторами, а также в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого каждой организации для детей-сирот закупили необходимое количество экспресс-тестов на COVID-19 - всего более полутора тысяч единиц", - отметили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности ввели в регионе с 17 марта, с 24 июня ряд ограничений сняли - начали работать предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, многофункциональные центры, учреждения библиотечной сети и выставочные залы. Возобновили работу пансионатов, домов отдыха, гостиниц, допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных и спортивных мероприятий, при этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%. Жителям по-прежнему рекомендуется носить маски, респираторы при общественных мест, пожилым гражданам - соблюдать режим самоизоляции.

По данным регионального оперативного штаба на 18 августа, с начала пандемии в регионе выявили 5 090 случаев заражения коронавирусом, 26 - за последние сутки, выздоровели 4 008 человек, 171 умер.