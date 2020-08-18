Вице-премьер Чернышенко считает, что юбилей Нижнего Новгорода поможет развитию туризма

ТАСС, 18 августа. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году, поможет перезагрузить туристическую отрасль региона. Такое мнение высказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой обсуждалось развитие туризма в регионе и подготовка к предстоящему юбилею города.

"Нижегородская область сегодня в числе наиболее перспективных территорий для развития внутреннего туризма. Уверен, предстоящий юбилей поможет перезагрузке туристической отрасли региона, а реконструкция инфраструктуры гостеприимства создаст условия для привлечения тысяч путешественников и туристов со всех уголков нашей страны", - приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.

По словам Никитина, к юбилею Нижнего Новгорода будет благоустроено и отреставрировано порядка 110 объектов, обновленные территории станут площадками для культурных мероприятий. В ходе рабочей встречи вице-премьер и глава региона обсудили также развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Проект развития и реставрации этих городов включает строительство новых дорог, автомобильных развязок и обходов, очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, в настоящее время Нижегородская область в сотрудничестве с Ростуризмом готовят предложения по концепции нового нацпроекта в сфере туризма.

"У Нижегородской области большой потенциал для развития экотуризма, поскольку здесь уникальные природно-климатические, географические условия. Одна из особых территорий - "Нижегородское Заволжье", в составе которого государственный природный биосферный заповедник "Керженский", природный парк "Воскресенское Поветлужье", государственный заказник "Килемарский", включающие объекты богатейшего природного и культурного наследия", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года. Их кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".