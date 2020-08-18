В Костроме построят естественно-научный ресурсный центр для школьников

КОСТРОМА, 18 августа. /ТАСС/. Естественно-научный ресурсный центр для обучения школьников построят в Костроме на средства из резервного фонда президента, начать строительство планируется в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил о создании в регионе естественно-научного ресурсного центра. В нем смогут заниматься школьники, которые связывают свое будущее с получением эколого-биологических и медицинских специальностей. Инициативу губернатора поддержал президент России Владимир Путин. Средства на строительство выделены из резервного фонда главы государства", - говорится в сообщении.

На создание центра из резервного фонда президента в регион уже поступило 103 млн рублей. Инициатива открыть для детей учебную и лабораторную площадку на месте бывшей станции юннатов поступила от родители учеников, а также учителей школы №30 Костромы. Губернатор поддержал идею. В настоящий момент проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации, приступить к строительным работам планируется в 2021 году.

На месте бывшей станции юннатов в Костроме построят новое здание. Для школьников оборудуют кабинеты химии, биологии, исследовательские лаборатории, креативная зона для проектной деятельности. Также спроектируют зоны для аптекарского огорода, учебно-опытного участка. Создадут альпийскую горку из растений, встречающихся в климатической полосе региона.

Ежедневно занятия будут посещать около ста учащихся. "Эту базу можно эффективно использовать для тех школ, кто также занимается естественными направлениями. Дети смогут заниматься вопросами экологии, биологии, химии. Там разместится лаборатория, там должна быть реальная практическая работа "на земле", - цитирует пресс-служба Ситникова.