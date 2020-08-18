В Ингушетии число стобалльников по ЕГЭ в этом году увеличилось втрое

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Число школьников, набравших 100 баллов по единому государственному экзамену (ЕГЭ) в Ингушетии, увеличилось втрое в 2020 году и составило 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В этом году количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов, увеличилось втрое: 12 и 4 соответственно, если сравнивать результаты 2019 и 2020 годов. Количество высокобалльных работ, от 80 баллов, больше на 72", - передает пресс-служба слова министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

Основной этап аттестации прошел с 3 по 25 июля в 10 пунктах проведения экзаменов, включая два участка на дому. Осуществлялся надзор над уровнем обеспечения безопасности здоровья всех сторон в условиях распространения коронавирусной инфекции, однако несмотря на усиление мер по организации строгого контроля за ходом экзаменов, выявили 97 нарушений.

"Почти каждый десятый наш выпускник в этом году не преодолел минимальный порог по количеству баллов на ЕГЭ по русскому языку, также обстоят дела с математикой: минимум баллов не набрали 20% аттестуемых. Наши дети от природы одарены, талантливы и любознательны, задача школы разглядеть и развить эти качества. Немало ребят из года в год получают призы и награды на всевозможных форумах одаренных детей, но мы будем повышать и планку общего уровня преподавания в наших школах", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуд-Али Калиматова.

Глава республики также заявил, что с 2021 года в Ингушетии будут акцентировать внимание на повышении количества и качества специалистов по техническим дисциплинам, при выделении целевых мест предпочтение будет отдаваться техническим вузам, востребованным профессиям.