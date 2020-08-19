МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новый год по мусульманскому летоисчислению наступит с заходом солнца 19 августа 2020 года.

"20 [августа] первый день нового 1442 года, [наступает он 19 августа с заходом солнца]", - сказали ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Ожидается, что в преддверии новолетия к верующим с поздравлением, которое опубликует сайт духовного управления, обратится председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

Новый год по мусульманскому календарю, летоисчисление в котором ведется от переселения общины последователей пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году (по-арабски - Хиджра), начинается в первый день месяца Мухаррам, одного из четырех запретных месяцев. В 2020 году 1442 год по Хиджре начнется с заходом солнца 19 июля. При этом начала месяца Мухаррам - это не дата переселения пророка, а первый день первого месяца года, когда оно произошло.

На десятый день Мухаррама в исламе приходится день Ашура: в этот день мусульмане вспоминают спасение пророка Мусы (Моисея) от войск фараона. В традиции мусульман-шитов в этот день заканчивается десятидневный траур по случаю убийства внука пророка Мухаммада Хусейна ибн Али.