Ряд крупных вузов России отмечают высокий спрос у абитуриентов на IT-специальности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Несколько российских крупных университетов отмечают высокий спрос у абитуриентов на IT-специальности. Также популярностью пользуются экономика и менеджмент, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта Минобрнауки по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100" со ссылкой на представителей университетов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, вузы успешно проводят приемную кампанию, все проходит в спокойном режиме, 26 августа планируется издание приказа о зачислении. Абитуриенты подают документы в основном в дистанционном формате.

"На верхушке рейтинга прочно обосновалось IT-направление. В 2020 году в Высшей IT-школе (HITs) при поступлении на бюджетное место средний балл ЕГЭ держится на отметке 90. Высок спрос и на другие IT-направления подготовки института прикладной математики и компьютерных наук: прикладная информатика - 14 заявлений на место, фундаментальная информатика и информационные технологии - 17 заявлений на место", - привели в пресс-службе слова начальника управления нового набора Томского государственного университета Евгения Павлова.

Также в топ-10 программ, наиболее востребованных у абитуриентов, входят программы юридического института, факультета журналистики, института экономики и менеджмента, факультета иностранных языков, отделения международных отношений факультета исторических и политических наук. Павлов добавил, что на утро 18 августа, то есть последний день приема документов, в ТГУ подано 23 585 заявлений, что на 22% больше, чем на аналогичный период в 2019 году, тогда было 18 455 заявлений.

Другие вузы

"В ВШЭ традиционно высок спрос на программы, связанные с экономикой, коммуникациями и сферой IT", - сообщили в пресс-службе ВШЭ. В вузе также отметили, что наиболее популярными программами стали "Прикладная математика и информатика", "Программная инженерия", "Экономика", "Экономика и статистика", "Мировая экономика", "Управление бизнесом", "Маркетинг и рыночная аналитика", "Реклама и связи с общественностью", "Иностранные языки и межкультурная коммуникация", "Дизайн". На каждую из них было подано более тысячи заявлений, заявили в вузе.

В ВШЭ отметили, что в этом году увеличилось число абитуриентов, которые подали заявления в бакалавриат. За всю приемную кампанию прошлого года в ВШЭ пришли 14,8 тыс. абитуриентов, а, например, на 17 августа 2020 года уже 16 357 абитуриентов подали более 31 тыс. заявлений. При этом выросло количество заявлений от дипломантов Всероссийской олимпиады школьников.

IT- специальности популярны у абитуриентов в Казанском федеральном университете (КФУ). По словам ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Олега Бодрова, большинство заявлений также подано на лингвистику, юриспруденцию, менеджмент и экономику.

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин отмечает, что самые востребованные специальности в вузе связаны со сферой IT. "На некоторые из них конкурс составляет 15 человек на место, а баллы абитуриентов превосходят 95 баллов ЕГЭ", - отметил он.