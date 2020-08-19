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Пандемия COVID-19

СМИ: Куба на следующей неделе начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19

По данным агентства Prensa Latina, полностью завершить испытания планируют в январе 2021 года

ГАВАНА, 19 августа. /ТАСС/. Кубинские медики планируют 24 августа начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса нового типа.

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Об этом во вторник сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что разработанный местными специалистами препарат Soberana 01 введут 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. Полностью завершить испытания планируется в январе 2021 года.

К настоящему времени врачи выявили 3 408 случаев заражения коронавирусом на территории карибской страны, 88 человек умерли, выздоровели 2 794 пациента.

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КубаПандемия COVID-19
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