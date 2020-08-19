Школы в Хабаровском крае начнут учебный год со ступенчатым расписанием

ХАБАРОВСК, 19 августа. Ступенчатое расписание введут в школах Хабаровского края для возобновления работы в условиях пандемии. Дети при таком расписании будут начинать уроки в разное время, сообщила ТАСС в среду начальник отдела общего образования министерства образования и науки региона Юлия Алексеева.

"В настоящее время все школы готовятся встретить учеников и учителей 1 сентября очно. В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции. Дети из разных классов не должны находиться в одном помещении. Чтобы избежать скопления детей при проведении утренней термометрии, будет введено ступенчатое расписание занятий", - сказала Алексеева.

Ступенчатое расписание, как пояснила собеседница агентства, предполагает разное время начала занятий у детей, когда у одного класса уроки начинаются с первого урока, у другого класса - со второго урока, у третьего - с третьего - и так далее. Алексеева уточнила, что за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будет организовано обучение по всем предметам, за исключением тех занятий, которые требуют специального оборудования, например, химии, физики, физической культуры. Уроки физкультуры будут проводится в спортивных залах для одного класса либо на открытом воздухе. Она также добавила, что не исключено применение дистанционных технологий в обучении, при этом изменения в учебные планы вноситься не будут.

"В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными главным санитарным врачом, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции проведение праздничных мероприятий 1 сентября возможно организовать только по классам или параллелям на открытом воздухе", - сказала Алексеева, добавив, что массовые мероприятия в другие дни пока также остаются под запретом.

По данным регионального правительства, в новом учебном году обязательными станут генеральные уборки перед началом занятий с дезинфекционными средствами и бесконтактная термометрия на входе в школу. По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся.

Кроме того, персонал пищеблока обяжут носить маски и перчатки. К началу учебного года в школы закупают антисептики для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха. Ранее, по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева, на покупку обеззараживателей воздуха из резервного фонда правительства края было выделено 103,4 млн рублей.