{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Школы в Хабаровском крае начнут учебный год со ступенчатым расписанием

Уроки у классов будут начинаться в разное время

ХАБАРОВСК, 19 августа. Ступенчатое расписание введут в школах Хабаровского края для возобновления работы в условиях пандемии. Дети при таком расписании будут начинать уроки в разное время, сообщила ТАСС в среду начальник отдела общего образования министерства образования и науки региона Юлия Алексеева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В настоящее время все школы готовятся встретить учеников и учителей 1 сентября очно. В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции. Дети из разных классов не должны находиться в одном помещении. Чтобы избежать скопления детей при проведении утренней термометрии, будет введено ступенчатое расписание занятий", - сказала Алексеева.

Ступенчатое расписание, как пояснила собеседница агентства, предполагает разное время начала занятий у детей, когда у одного класса уроки начинаются с первого урока, у другого класса - со второго урока, у третьего - с третьего - и так далее. Алексеева уточнила, что за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будет организовано обучение по всем предметам, за исключением тех занятий, которые требуют специального оборудования, например, химии, физики, физической культуры. Уроки физкультуры будут проводится в спортивных залах для одного класса либо на открытом воздухе. Она также добавила, что не исключено применение дистанционных технологий в обучении, при этом изменения в учебные планы вноситься не будут.

"В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными главным санитарным врачом, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции проведение праздничных мероприятий 1 сентября возможно организовать только по классам или параллелям на открытом воздухе", - сказала Алексеева, добавив, что массовые мероприятия в другие дни пока также остаются под запретом.

По данным регионального правительства, в новом учебном году обязательными станут генеральные уборки перед началом занятий с дезинфекционными средствами и бесконтактная термометрия на входе в школу. По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся.

Кроме того, персонал пищеблока обяжут носить маски и перчатки. К началу учебного года в школы закупают антисептики для обработки рук и приборы для обеззараживания воздуха. Ранее, по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева, на покупку обеззараживателей воздуха из резервного фонда правительства края было выделено 103,4 млн рублей.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
Теплая погода привела к "нашествию" медуз на Азовском море
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погодные условия продолжат способствовать распространению медуз в море
Читать полностью