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Пандемия COVID-19

Власти Южной Кореи рекомендовали отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса

Рекомендацию продлили в связи с продолжающимся распространением коронавируса во всем мире, из-за чего многие государства ограничили въезд на свою территорию

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея продлило еще на месяц действие рекомендации гражданам страны отменить или перенести поездки за границу до нормализации ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду южнокорейский МИД.

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Правительство впервые обнародовало такую рекомендацию в отношении всех зарубежных стран и территорий 23 марта. Она действовала по 19 июня, когда была выпущена вторая рекомендация, которая с тех пор продлевается ежемесячно.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендацию продлили в связи с продолжающимся распространением коронавируса во всем мире, из-за чего многие государства ограничили въезд на свою территорию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире выявлены более 22 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 778 тыс. пациентов.

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Республика КореяПандемия COVID-19
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