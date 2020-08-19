Власти Южной Кореи рекомендовали отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея продлило еще на месяц действие рекомендации гражданам страны отменить или перенести поездки за границу до нормализации ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду южнокорейский МИД.

Правительство впервые обнародовало такую рекомендацию в отношении всех зарубежных стран и территорий 23 марта. Она действовала по 19 июня, когда была выпущена вторая рекомендация, которая с тех пор продлевается ежемесячно.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рекомендацию продлили в связи с продолжающимся распространением коронавируса во всем мире, из-за чего многие государства ограничили въезд на свою территорию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире выявлены более 22 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли свыше 778 тыс. пациентов.