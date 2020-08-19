В Хабаровске нашли участок под школу, проектом которой поручил заняться Мишустин

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Мэрия Хабаровска нашла участок под строительство школы за 1,5 млрд рублей в микрорайоне "Строитель", проектом которой поручал заняться председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр города Сергей Кравчук.

"Хорошие новости. Мы возвращаемся к плотной проработке вопроса по возведению школы в микрорайоне "Строитель" <…> Просьбы возвести школу в этом районе поступают давно. Сначала была проблема с местом для застройки. Район густонаселенный, свободный участок было найти непросто. Но в итоге нашли территорию в 2,7 гектаров в районе переулка Приисковый", - написал Кравчук.

Накануне Мишустин встретился с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Пресс-служба регионального правительства сообщала, что Мишустин поручил профильным вице-премьерам проработать ряд вопросов, речь в том числе шла о строительстве школы в микрорайоне "Строитель" в Хабаровске.

"Федеральный бюджет поможет нам со строительством учебного заведения. Школу там будем строить современную, проект уже в разработке. На возведение и оснащение потребуется около 1,5 миллиардов рублей. Учиться там смогут 1100 школьников. Как только проект будет утвержден, начнем поиски подрядчика", - написал Кравчук.

Школу намерены построить к 2022 году.