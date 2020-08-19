Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 33 млн

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 33 млн тестов на коронавирус, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 248 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 222 601 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.