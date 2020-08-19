Концентрация нефтепродуктов у колонии под Псковом превышена в 24 раза после разлива мазута

ПСКОВ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора в ходе внеплановой проверки исправительной колонии в поселке Середка Псковской области убедились, что учреждение допустило несоблюдение экологических требований, и из-за этого произошел разлив мазута в начале августа. На некоторых участках зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в 24 раза, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе проверки установлено, что на эксплуатируемом исправительно-трудовым учреждением земельном участке расположена котельная, работающая на жидком мазуте. Инспекторы при осмотре выявили многочисленные подтеки мазута как из самого мазутохранилища (резервуара), так и из трубопроводной системы, по которой происходит перекачка мазута. Установлен факт загрязнения земель на площади 0,42 га.

"Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. Установлено, что на предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля. ИК-4 УФСИН России по Псковской области в установленном порядке не произвело оповещение о нештатной ситуации соответствующих органов государственной власти. Работы по ликвидации загрязнения почв не организовывало", - отмечается в сообщении.

В связи с этим юридическое лицо оштрафовали на 70 тыс. рублей. Кроме этого, сейчас инспекторами Росприроднадзора производится расчет ущерба, причиненного почвам. В дальнейшем этот документ будет предъявлен также юридическому лицу для возмещения ущерба.

В настоящее время работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются.

В начале августа в поселке Середка Псковского района произошел разлив 10 тонн мазута, в связи с чем областная прокуратура начала проверку. Позже специалисты Росприроднадзора начали внеплановую проверку исправительной колонии №4 под Псковом, вблизи территории которой произошел инцидент.