Испытания в разных странах вакцин от коронавируса. Ситуация вокруг пандемии в мире

Ситуация с заболеваемостью в Латинской Америке продолжает оставаться одной из самых тяжелых. Так, в Бразилии число случаев заражения за сутки увеличилось на более чем на 47 тыс., а количество летальных исходов возросло на 1 352, до 109,9 тыс. Минздрав Колумбии сообщил во вторник о 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране уже около 490 тыс. заболевших.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению стран-членов "семерки", которые намерены представить в ближайшее время план реформ, их целью должно стать повышение оперативности и полноты информирования о вспышках заболеваний как со стороны государств - участников ВОЗ, так и со стороны самой всемирной организации.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн, при этом уже вылечились более 14 млн их них, умерли от инфекции около 779 тыс. Больше всего инфицированных продолжает оставаться в США (5,5 млн), второе место занимает Бразилия, где вирус обнаружен у 3,4 млн жителей, в Индии вирус был обнаружен у 2,7 млн человек.

В Аргентине суточный показатель новых случаев составил 6,8 тыс., общее число заразившихся превысило 305 тыс. В Мексике накануне было выявлено 5,5 тыс. инфицированных, что на 1 755 больше, чем днем ранее. Всего с момента начала эпидемии в стране в конце февраля заболели более 531 тыс. жителей.

В Перу было зарегистрировано 7,8 тыс. случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Число инфицированных в стране превысило 549 тыс.

Украина

На Украине несколько дней подряд фиксируется резкий рост суточных показателей новых заразившихся. Так, накануне было выявлено 1 967 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, что почти на 22% превышает показатель предыдущего дня - 1 616, сообщил в среду Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Резко - в 2,5 раза - выросло за сутки число заразившихся коронавирусом в Киеве. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, было выявлено 215 заразившихся, среди которых 13 детей и шесть медиков. Он отметил также, что всего в Киеве было зафиксировано около 11 тыс. подтвержденных случаев коронавируса.

С 17 августа в Киеве из-за ухудшения ситуации усилен карантинный режим. Решением правительства Украины город отнесен к так называемой желтой зоне эпидемической опасности, поскольку медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, оказались заполнены более чем на 50%, а показатель заболеваемости за прошедшие две недели превысил 40 человек на 100 тыс. жителей. В столице Украины запрещено проводить массовые мероприятия, если их участникам невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 м друг от друга. Общественный транспорт обязан брать пассажиров только по количеству сидячих мест. Категорически запрещено находиться в общественных учреждениях и транспорте без масок. Запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.

Испытание вакцины

На фоне растущих показателей заболеваемости коронавирусом в мире все больше стран приступают к тестированию вакцины от нового коронавируса. Как ожидается, 24 августа на Кубе начнется первый этап клинических испытаний собственной вакцины. Разработанный местными специалистами препарат Soberana 01 введут 676 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. Полностью завершить испытания планируется в январе 2021 года.

Завершились доклинические испытания казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in от коронавирусной инфекции, далее последуют клинические исследования, сообщила в среду пресс-служба Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Казахстана.

В центре отмечают, что, помимо общих методов исследования, уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также была дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против коронавируса, которым разрешены доклинические исследования. Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории республики.