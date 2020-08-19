В Севастополе на базе юнкоров создадут центральную телестудию "Юнармии"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Телестудия, оборудованная для юных корреспондентов "Юнармии", станет центральным пунктом вещания для этого всероссийского детского движения. В будущем такие студии планируется создать в других регионах страны, сообщил журналистам в среду руководитель организации "Парк Патриот Медиа" Сергей Баженов.

"У нас в Москве очень много компетенций по форуму "Армия", Армейским играм (компания занимается освещением работы парка "Патриот", где проходят данные мероприятия - прим. ТАСС). Мы создаем 85 отделений для школы юных корреспондентов. Здесь мы уже построили студию, и это будет хаб, центральная студия "Юнармии", - сказал Баженов о телестудии детского движения в Севастополе.

Он уточнил, что телестудию оснастили современным цифровым оборудованием, на котором школьники учатся работать как корреспонденты, операторы, ведущие программ. Заниматься с ребятами будут не только педагоги, но и студенты Севастопольского госуниверситета, которые уже имеют опыт работы на университетской телестудии. "В Севастополе создан первый такой центр в России, сейчас создается студия в Керчи", - добавил Баженов.

В среду "Парк Патриот Медиа" и Севастопольский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве - в частности, СевГУ будет помогать в развитии центра юных корреспондентов "Юнармии". Однако есть и другие направления работы.

"Мы намерены развивать активность, связанную с современными медиакоммуникациями, использованием разного рода цифровыми технологиями. Запланированы образовательные проекты, программы дополнительного образования, а в перспективе возможна магистерская программа, которая будет готовить специалистов в сфере медиакоммуникаций для цифровой эпохи - тех, кто понимает, как может быть осуществлена коммуникация с использованием новых средств", - уточнил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создали по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента России Владимира Путина в январе и зарегистрировали 29 июля 2016 года. Днем рождения организации считается 28 мая - день, когда министр обороны дал старт движению.