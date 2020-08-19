Студентка КБГУ вышла в финал WorldSkills Russia как преподаватель младших классов

НАЛЬЧИК, 19 АВГУСТА. /ТАСС/. Студентка Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Алина Кушхаунова вышла в финал WorldSkills Russia в компетенции "Преподавание в младших классах", сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"По результатам отборочных соревнований профессионального мастерства по компетенции "Преподавание в младших классах" студентка педагогического колледжа КБГУ Алина Кушхаунова вышла в финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в отборочных соревнованиях в дистанционно-очном формате участвовали 345 конкурсантов из 70 субъектов РФ на базе Ярославского педколледжа - Регионального координационного центра движения WorldSkills. Работу участников оценивают 35 независимых сертифицированных экспертов, среди которых сертифицированный эксперт, руководитель Специализированного центра компетенций "Преподавание в младших классах" при КБГУ Людмила Кузьменко.

"На базе Педагогического колледжа вуза, в строгом соответствии техническим требованиям, предъявляемым к дистанционному формату соревнований профессионального мастерства, были организованы две конкурсные площадки, оснащенные по современным стандартам WorldSkills интерактивным образовательным оборудованием и инвентарем",- уточнили в пресс-службе.

Самое сложное было соблюсти жесткие временные рамки разработки технологической карты, методического сопровождения, таблиц, интерактивных пособий, отправки их в координационный центр, пояснила Кушхаунова. "При наличии этих документов уложиться в 20 минут практического занятия проще, а то, что до старта соревнований тема задания неизвестна, - это даже интересно, своего рода профессиональный вызов", - отметила она.

О WorldSkills

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020) пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.