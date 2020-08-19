Выпускница дагестанской школы впервые примет участие в финале Worldskills Russia Juniors

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Дагестан в этом году впервые примет участие в финале российского чемпионата Worldskills среди юниоров, республику на национальных соревнованиях в компетенции "Медицинский и социальный уход" представит выпускница махачкалинской школы Наида Асадуллаева, сообщил ТАСС в среду директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" министерства труда и социального развития региона Тамерлан Буганов.

"Участница от Дагестана Асадуллаева Наида победила в отборочных соревнованиях по компетенции "Медицинский и социальный уход" среди юниоров и выступит в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020). В основной возрастной категории у нас ранее были финалисты, по юниорской группе мы пробились в финал впервые", - сказал Буганов.

Он уточнил, что финалистка - выпускница махачкалинской средней школы № 31, сейчас она абитуриентка медицинского колледжа при Дагестанском государственным медицинском университете. В этом году девушка стала победительницей регионального этапа чемпионата и смогла принять участие в отборочных соревнованиях, в которых Дагестан также впервые участвовал по данной компетенции среди юниоров.

Ранее Буганов сообщал ТАСС, что представители республики в основной возрастной группе вышли в финал в компетенциях "Предпринимательство" и "Физкультура, спорт и фитнес". В общей сложности в этом году участие в отборочных соревнованиях принимают 18 юношей и девушек из Дагестана в 16 компетенциях.

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020) пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.