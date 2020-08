Байкал вошел в число озер планеты, температура воды в которых повышается

Данные экологического мониторинга озера вошли в ежегодный международный отчет State of the Climate 2019 с результатами научной оценки состояния климата планеты. Выпуск глобального отчета, издаваемого Американским метеорологическим обществом, выходит в качестве специального приложения к журналу Bulletin of American Meteorological Society.

"Выросла температура воды в озерах. Так, сезон покрытия озер льдом в северном полушарии стал на неделю короче, чем в среднем за 1981-2010 годы. Интересно, что озеро Байкал также входит в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды 0.21±0.02 °C за десятилетие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета ранее заявляли, что повышение температуры воды в Байкале может привести к гибели живущих в нем холодолюбивых видов организмов и появлению чужеродных. Температура воды выше 20-25 градусов может стать критичной для байкальских эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала подобные температуры уже фиксируются.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.