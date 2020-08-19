Медучреждения Мурманской области возобновляют плановую помощь населению

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Поликлиники, амбулатории и стационары Мурманской области возобновляют плановую медицинскую помощь населению в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Процесс будет проходить поэтапно, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"С 19 августа расширение объемов плановой медицинской помощи началось в районах Мурманской области: в амбулаторных и стационарных условиях, возобновляется работа дневных стационаров. В Мурманске и Североморске расширение плановой медицинской помощи начнется с 24 августа", - сказано в сообщении.

По информации регионального минздрава, отделения, перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, будут восстанавливать свою основную деятельность в особом порядке с учетом эпидемиологической ситуации. Пациентам в обязательном порядке будут проводить термометрию, прием посетителей с признаками ОРВИ будут вести в отдельных кабинетах, в случае плановой госпитализации пациентов протестируют на коронавирус.

В ведомстве обратили внимание, что вакцинация взрослого населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, диспансеризация и профосмотры начнутся в Мурманской области с 1 сентября.

По информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро среды в Мурманской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в регионе составляет 12 046, из них 6 500 случаев зафиксировали в Мурманске. 2 783 пациента с коронавирусом находятся на лечении, 9 134 - выздоровели, 129 человек умерли.