Липецкий зоопарк просит власти увеличить площадь учреждения почти в два раза

ТАСС, 20 августа. Руководство Липецкого зоопарка обратится главу города рассмотреть возможность увеличения территории под содержание животных почти в два раза - с нынешних 4 до 7,5 га. Как сообщил ТАСС директор учреждения Александр Осипов, это позволит зоопарку сохранить нынешнею численность животных.

"Мы подготовили презентацию по расширению и реконструкции нашего зоопарка для показа мэру Липецка. Сейчас у зоопарка 4 гектара, а если расширять на этой территории, то я прошу ее увеличить до 7-7,5 гектаров. Иначе животные уйдут (сократится численность)", - сказал Осипов.

Осипов пояснил, что в 2019 году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. В связи с этим зоопарк должен изменить условия содержания животных, чтобы до 1 января 2022 года получить лицензию. Он пояснил, что требования к вольерам ужесточили, например, у хищников должны быть созданы бассейны, а на площади 4 га сделать выполнить все рекомендации невозможно. По словам директора, из-за нехватки площадей разнообразие животных в Липецком зоопарке может быть сокращено с 320 до 120 видов.

"Надеюсь, что зоопарк будет расширяться - вопрос только в том, что на сегодняшний день мы все работы проводим на свои средства, все за входную плату. На выделение новой территории, только чтобы обнести ее забором, надо миллиона два, <...> а еще выровнять, сделать помещения. Это большие затраты, требуются сотни миллионов рублей, если не миллиард", - сказал собеседник агентства.

По словам Осипова, с этого года в зоопарке ограничили размножение хищных животных, львов, леопардов, тигров, медведей. "Только специально под заказ от Костромского зоопарка получили приплод от ягуаров. <...> Сегодня ставим на продажу леопарда, потом надо куда-то деть рысь, одного тигра, одного льва и старого ягуара, и в итоге у нас могут остаться всего два тигра, два ягуара и лев", - добавил Осипов.

Липецкий зоопарк создан в 1973 году, на площади 4 га размещены более 3,5 тыс. экземпляров животных 320 видов, из них 47 видов занесено в Международную Красную книгу и 21 - в Красную книгу России. Зоопарк участвует в 10 программах по разведению и сохранению редких видов животных, таких как лошадь Пржевальского, зубр, амурский тигр и дальневосточный леопард, орлан белохвост, черный гриф, орел-могильник, дрофа, винторогий козел. Ежегодно зоопарк принимает более 200 тыс. посетителей.