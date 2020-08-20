Начался обмен тургруппами из Москвы и Бурятии по проекту "Заслуженный отдых"

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. Обменные туристические поездки людей старшего поколения - жителей Бурятии и Москвы - начались в соответствии с проектом, ставшим победителем конкурса Фонда президентских грантов. В августе с культурой бурят в Селенгинском районе, а также с Байкалом познакомится первая группа туристов из Москвы, в октябре 20 человек из Бурятии отправятся в столицу России, сообщили ТАСС в республиканском Министерстве социальной защиты населения.

"Первая группа из Москвы - 20 человек - уже прибыла, несколько дней они проведут в селе Харгана Селенгинского района. Гости примут участие в культурно-оздоровительной программе - познакомятся с культурой и традициями бурятского народа, с национальной кухней, также планируется поездка на Байкал. Это так называемый каучсерфинг - новая форма бюджетных путешествий по обмену, которая может стать доступной для путешественников старшего возраста", - сообщили в министерстве.

В октябре группа туристов из Бурятии прилетит в Москву и разместится в квартирах участников проекта, гости посетят московские музеи, увидят достопримечательности в ходе автобусных и водных экскурсий.

Проект "Заслуженный отдых" инициирован автономной некоммерческой организацией (АНО) "Культурное наследие" при поддержке Агентства стратегических инициатив. В июне 2020 года АНО стала победителем второго конкурса 2020 года Фонда президентских грантов и получила софинансирование на реализацию программы "Открывая двери, открываем сердца" и апробацию технологии каучсерфинга - туризма по обмену жильем и местом отдыха.

Туризм - одна из приоритетных отраслей экономики Бурятии. За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. Из российских регионов чаще всего республику посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей. В июле в Бурятии сняли введенные ранее ограничения на посещение республики туристами из регионов РФ.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов. На них суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.