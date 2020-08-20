В Приморье изменят порядок экспертизы социальных объектов, пострадавших при ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил изменить порядок госэкспертизы социальных объектов, пострадавших во время ЧС. Эта мера должна сократить сроки проведения восстановительных работ, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Ураганным ветром 12 августа сорвало около 40% кровли поликлиники № 1 в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья, пострадали также кровли пожарного депо и нескольких школ. Был введен режим ЧС межмуниципального характера. Подрядчики готовы приступить к восстановлению объекта здравоохранения, но сметы еще находятся на госэкспертизе.

"Давайте эту ситуацию менять. Впредь, когда возникают ситуации чрезвычайного характера, связанные с повреждениями социальных объектов, эксперты должны сами выезжать на место происшествия, осматривать его и давать заключение по смете. Впредь пропишите этот порядок, узаконим это постановлением губернатора", - распорядился глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Черниговского района Владимир Семкин сообщил, что в Сибирцеве закончили ремонтные работы по электроснабжению. Завершается восстановление наиболее пострадавшей от стихии школы, завтра состоится приемка работ. В плановом режиме ведется работа в многоквартирных домах. "Отработано 21 заявление по частному сектору - уже заактированы адреса, где необходима помощь по стройматериалам и рабочей силе", - сказал Семкин.

Последствия непогоды устраняют и в других районах Приморья. Так, в Красноармейском районе после сильных дождей были зафиксированы переливы на дороге между селам Лукьяновка и Новопокровка. Движение транспорта там не ограничено, но для тех, кто опасается преодолевать водные преграды на легковых автомобилях, организован альтернативный проезд. Дорожные службы работают на участке в 3 км от села Метеоритное, где произошел перелив воды перед мостом через реку Марьевка.