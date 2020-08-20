Директор Липецкого зоопарка попросил увеличить площадь для сохранения численности животных

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Руководство Липецкого зоопарка намерено просить власти города увеличить территорию почти в два раза, чтобы сохранить нынешнюю численность животных. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Осипов.

"Мы подготовили презентацию по расширению и реконструкции нашего зоопарка для показа мэру Липецка. Сейчас у зоопарка 4 гектара. Я прошу ее увеличить до 7-7,5 гектаров. Иначе животные уйдут (сократится численность)", - предупредил Осипов.

Он пояснил, что в 2019 году правительство РФ ужесточило требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. В частности, для хищников должны быть созданы бассейны, а на площади 4 га выполнить все рекомендации невозможно. По словам директора, из-за нехватки площадей может пострадать разнообразие животных в Липецком зоопарке - число видов сократится с нынешних 320 до 120.

Осипов рассказал, что работы по расширению зоопарка потребуют больших затрат. "Требуются сотни миллионов рублей, если не миллиард", - сказал он.

По словам Осипова, с этого года в зоопарке из-за нехватки площадей ограничили размножение львов, леопардов, тигров, медведей. "Сегодня ставим на продажу леопарда, потом надо куда-то девать рысь, одного тигра, одного льва и старого ягуара, и в итоге у нас могут остаться всего два тигра, два ягуара и лев", - добавил Осипов.

Липецкий зоопарк создан в 1973 году. На площади 4 га содержатся более 3,5 тыс. особей животных 320 видов, из них 47 видов занесены в Международную Красную книгу и 21 - в Красную книгу России. Зоопарк участвует в 10 программах по разведению и сохранению редких видов животных, таких как лошадь Пржевальского, зубр, амурский тигр и дальневосточный леопард, орлан белохвост, черный гриф, орел-могильник, дрофа, винторогий козел. Ежегодно зоопарк принимает более 200 тыс. посетителей.