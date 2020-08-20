В Кавказском заповеднике выпустили двух переднеазиатских леопардов

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 20 августа. /ТАСС/. Самца и самку переднеазиатского леопарда выпустили на территорию Кавказского заповедника (западный склон горы Ахцархва) в четверг. Мероприятие приурочено к юбилею Русского географического общества (РГО), передает корреспондент ТАСС.

Двухлетние хищники Кодор и Лаба выросли в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский национальный парк). Они успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе. Перед выпуском хищников также взвесили, обмерили, сфотографировали, у них также взяли анализ крови и шерсти на гормоны.

"Мы рады, что с каждым годом инициативу Минприроды России, начатую здесь, на Кавказе, более 10 лет назад, поддерживает все большее количество неравнодушных к делу сохранения природы людей и значимых природоохранных организаций. За эти годы мы прошли непростой, но важный путь, главным результатом которого должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе", - сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, которая приняла участие в церемонии выпуска.

В мероприятии также приняли участие посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, директор WWF России Дмитрий Горшков, руководитель Краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка, директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев, директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Это уже третий выпуск на территории Кавказского заповедника. Первый состоялся в 2016 году, второй - в 2018 году.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

Переднеазиатский леопард входит в число 11 приоритетных видов животного мира федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

Хищник занесен в Красную книгу РФ, он находится под угрозой исчезновения.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, - стал только первым шагом по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.