Сторонники уральского схимонаха Сергия пришли к епархии и требуют встречи с митрополитом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Несколько десятков сторонников лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) пришли к Екатеринбургской епархии, требуя встречи с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

18 августа пресс-служба епархии сообщила, что решением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла монахини захваченного Романовым Среднеуральского женского монастыря должны быть переведены в другие обители, а монахи - в мужские монастыри. Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил "боевую тревогу" в связи с "разгоном" монастыря.

Сторонники схимонаха, среди которых уральский участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов, утверждают, что в случае перевода монахинь в другие обители некому будет ухаживать за больными, которые проживают на территории Сренеуральского женского монастыря. Вышедший к ним советник митрополита по правовым вопросам Виктор (Явич) объяснил, что митрополита на месте нет, а его указ не предполагает никаких силовых действий.

"Никто никого не вывозит. Всеволод Могучев говорит: "Тревога, все на защиту монастыря", кто захватывает монастырь? Намерения захватить монастырь нет", - сказал советник митрополита собравшимся.

Сторонники Романова сообщили о намерении собираться возле епархии ежедневно, добиваясь встречи с митрополитом.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".