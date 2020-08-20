Петербург и Ленобласть скоординируют развитие первичной и высокотехнологичной медпомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились развивать медицинские учреждения в координации друг с другом, чтобы обеспечить помощью жителей двух регионов и оптимизировать расходы бюджета. Об этом сообщили губернаторы двух регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко после совместного заседания координационного совета в четверг.

Предполагается, что Ленинградская область сосредоточится на развитии первичного звена, а высокотехнологичную помощь жителям двух регионов будут обеспечивать петербургские учреждения.

"Нам не нужно конкурировать в какой-то части. Допустим, если в Санкт-Петербурге действует высокотехнологичная медицина, то зачем ее строить в Ленинградской области. А первичное звено, которое нужно расширять, модернизировать для тех же жителей города, которые приезжают на сезон в Ленинградскую область, это, конечно, спокойно можно делать за счет средств, которые есть у Ленинградской области", - сказал губернатор Петербурга Беглов журналистам после заседания.

Как отметил губернатор Ленинградской области, взаимодействие регионов в медицинской сфере было успешно выстроено в период пандемии, когда стационары и амбулатории принимали жителей соседнего региона. "Наши медицинские учреждения работали по единой системе маршрутизации - и жители Ленинградской области получали лечение в больницах Петербурга, и жители Петербурга, которые выехали в период самоизоляции в Ленинградскую область, получили поддержку в Ленинградской области", - отметил Дрозденко.

По данным областного комитета по здравоохранению, за период пандемии в организациях Ленинградской области оказана медицинская помощь жителям Санкт-Петербурга почти в 244 тыс. случаев. В стационарах Петербурга прошли лечение 140,5 тыс. жителей Ленинградской области.

"Уровень амбулаторий - поликлиники, районные больницы, мы будем больше вкладывать деньги туда, потому что в том числе в эти учреждения обращаются жители Санкт-Петербурга, когда находятся в дачный период. Первичная медицина - это то, куда мы в первую очередь будем инвестировать деньги, а высокотехнологичная медицина - это то, где мы будем глубоко сотрудничать с Санкт-Петербургом. Это принципиальный вопрос, потому что это большие деньги, и оптимизация бюджетных расходов пойдет только на пользу двух субъектов", - сказал Дрозденко журналистам.