В Курской области увеличат наполняемость детских садов до 100% с 1 сентября

КУРСК, 20 августа. /ТАСС/. Наполняемость детских садов в Курской области, ограниченную наполовину с 14 июля из-за пандемии, увеличат до 100% с 1 сентября, сообщил в четверг на заседании оперштаба региона губернатор региона Роман Старовойт.

Детские сады заработали в Курской области с 14 июля, их наполняемость при этом составляла не более 50%. Сейчас в Курской области насчитывается 267 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них - 43 тыс. человек.

"Учитывая, что 1 сентября все возвращаются с дач, летнего отдыха, родителям надо на работу выходить, что в детских дошкольных учреждениях изолированы группы и в течение дня осуществляется контроль и соблюдение всех требований, принимаем решение об увеличении заполняемости детских садов до 100%", - сказал Старовойт.

К 20 августа в Курской области выявили 6777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5601 человек выздоровел, 51 пациент с подтвержденным коронавирусом умер. Первые поставки в регион зарегистрированной в России вакцины от коронавируса ожидаются к концу сентября 2020 года.