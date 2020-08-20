Работу санавиации возобновили в Самарской области спустя 37 лет после перерыва

ТАСС, 20 августа. Вертолет для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов поступил в распоряжение медиков в Самарской области, тем самым в регионе спустя 37 лет возобновилась работа санавиации, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В распоряжение медиков поступил вертолет для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, работа санавиации прервалась в Самарской области в 1983 году, тогда предпочтение было отдано наземной доставке пациентов. В этом году благодаря усилиям правительства региона заключен договор между больницей им. Середавина и Национальной службой санитарной авиации на использование санитарного вертолета Ми-8.

Уточняется, что вертолет обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор. Медики, которые будут летать на Ми-8, прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего врачей обучали технике безопасности - что можно и что нельзя делать на борту.

"Это дополнительное оснащение наших возможностей, в том числе реанимационных. На протяжении десятилетий понятие "санавиация" в Самарской области было условным. Мы называли это санавиацией, а реально это был наземный транспорт. И вот теперь она будет настоящей. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что до настоящего момента пациентов при необходимости доставляли в областной центр на 19 реанимобилях. Только в этом году бригады совершили 1160 выездов в отдаленные районы. Сотни тяжелых больных были эвакуированы в сосудистые центры, травматологию, ожоговые, хирургические отделения и детские больницы.