Школьные линейки в Новгородской области пройдут только для первоклассников и выпускников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Учебный год в Новгородской области начнется в очном режиме, а торжественные линейки 1 сентября из-за ситуации с коронавирусом пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Об этом в четверг в ходе очередного заседания правительства региона сообщила министр образования области Евгения Серебрякова.

"Учебный год, несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, мы начинаем традиционно - первого сентября в очном режиме <…> Торжественные линейки [1 сентября] пройдут только для первых и одиннадцатых классов. Все остальные классы будут проводить классные часы по отдельному расписанию, которое должны довести школы и классные руководители непосредственно до учеников", - сказала министр.

В ходе заседания Серебрякова пояснила, что к новому учебному году готовы 100% образовательных организаций региона. "Есть новые требования со стороны Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Соответственно, все они должны быть направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, должна проводиться термометрия на входе, регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования, обеспечение условий для гигиенической обработки рук и другие требования", - добавила она, отметив, что на эти цели из областного бюджета было выделено 62 млн рублей.

Что касается обеспечения младшеклассников горячим питанием, то, как отметила Серебрякова, все ученики начальных классов школ Новгородской области (более 28,3 тыс. человек) будут им обеспечены с 1 сентября этого года, образовательные организации готовы к этому процессу. Губернатор региона Андрей Никитин, в свою очередь, дал поручение главам муниципальных образований проверить качество этого питания.

"Прошу обратить внимание глав [районов]: начиная с 1 сентября, каждую школу посетить и лично попробовать, посмотреть, чем детей кормят. Прийти в каждую школу, попросить такой обед, оплатить, естественно, поскольку вы не дети <…> Качество питания очень важно", - подчеркнул Никитин.