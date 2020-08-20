Путин считает, что в Крыму и Севастополе должен развиваться яхтенный туризм

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что в Крыму и Севастополе может и должен активно развиваться яхтенный туризм. Об этом в четверг глава государства заявил на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в ходе встречи рассказала, что ранее работала в сфере яхтенного бизнеса в других странах, но всегда мечтала, чтобы это направление развивалось в России.

"Вот вы увлечены яхтенным туризмом, конечно, такое место как Севастополь, я, кстати, совсем недавно узнал, что Севастополь - это достаточно большая территория, это не только сам собственно город, но и прилегающие территории, еще даже не освоенные, можно сказать. Это как раз то место - Крым в целом и Севастополь в частности - <...>, где яхтенный туризм может и должен развиваться активно", - сказал Путин.

По словам Литовко, за прошедший год произошли значительные подвижки в сфере яхтенного туризма. "И за этот год уже произошли значительные изменения благодаря вашей поддержке. Значительно облегчено мореплавание прибрежное, потому что в конце прошлого года частично был отменен пограничный режим в прибрежной линии. Была создана рабочая группа при морской коллегии по яхтенному туризму, и мы работаем над совершенствованием законодательства в данном направлении", - отметила заместитель губернатора Севастополя.

Путин поинтересовался, что еще необходимо сделать и какие проблемы не решены для развития яхтенного туризма. По мнению Литовко, многое предстоит сделать для создания необходимой инфраструктуры. "Еще достаточно большой шаг нам нужно будет сделать именно по созданию инфраструктуры, то есть, сейчас это только первый этап. Он очень важный, еще недавно этого не было. Но теперь нам главное: всем тем, кто за это отвечает, и мне, в частности, важно довести это до реализации, до строительства, и чтобы эта инфраструктура была создана в достаточно короткие сроки", - сказала она.

Литовко также добавила, что потребуются изменения в законодательстве, на примере Греции пояснив, как важно своевременное законодательное регулирование. "Нам еще много предстоит сделать в рамках законодательства, потому что, изучая опыт разных стран, когда я работала за рубежом, конечно же, я видела, как за 15 лет страны, например, как Греция становятся лидерами в яхтенном туризме. И это только благодаря нескольким достаточно понятным управленческим решениям на уровне законодательства и подзаконных актов. Поэтому здесь предстоит еще большая работа, и теперь я абсолютно убеждена, что она будет консолидирована, и все правительство, и регионы, которые имеют возможность развивать этот вид туризма, и даже в стратегии туризма теперь эта отрасль, направление туризма заняла такое свое достаточно понятное место", - заключила она.