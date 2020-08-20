Учреждениям культуры во Владимирской области разрешили возобновить массовые мероприятия

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры, введенный из-за коронавируса, снят во Владимирской области. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации региона.

"С 20 августа во Владимирской области разрешено проведение культурно-просветительских мероприятий в учреждениях культуры. При этом зрительные залы могут быть наполнены только на 50-70% от их вместимости. Также должны соблюдаться положения методических рекомендаций Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", - говорится в сообщении.

При этом в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий, а также для физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей. Также в регионе продолжает действовать самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Как сообщалось, 6 августа власти Владимирской области начали переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В регионе открыты образовательные организации, места отдыха и досуга, а также сферы услуг, проводятся культурные мероприятия и фестивали.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 20 августа, в области зарегистрировано 6042 случая заболевания, 5326 человек выздоровели, 191 человек умер.