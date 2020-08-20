В лесу под Балтийском, где от взрыва снаряда пострадали дети, нашли четыре боеприпаса

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Саперы из Калининграда обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны в районе лесополосы вблизи Балтийска, где при взрыве снаряда пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщила в четверг администрация Балтийского городского округа на своей официальной странице "ВКонтакте".
"Специалисты АО "Форпост Балтики Плюс" начали обследование лесополосы. Уже обнаружено четыре снаряда времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Власти города просят отдыхающих временно не посещать участок леса от Витланда до Павлово. Ориентировочно, работы по обследованию участка лесополосы, где любят отдыхать на побережье Балтийского моря жители и гости города, продлятся 3-4 дня.