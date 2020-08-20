Центр подготовки специалистов нефтегазового профиля открылся в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Современный образовательный центр подготовки специалистов среднего звена нефтегазового профиля открылся в Чечне на базе Грозненского нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова, передает корреспондент ТАСС. Новая площадка включает в себя блок теоретического обучения и шесть участков проведения практического тренинга.

"Это большой прорыв в сфере образования касательно подготовки специалистов среднего звена, выход на принципиально новый качественный уровень. Мы можем сейчас обучать порядка 15 рабочих профессий, в том числе оператор по добыче нефти и газа, бурильщик капитального ремонта скважин, монтажник технологического оборудования, стропальщик", - сказал журналистам ректор вуза Магомед Минцаев.

По его словам, создание Центра инициировано главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержано исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным в рамках подписанного в 2017 году соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и ПАО "НК "Роснефть.

Общая площадь помещений и прилегающих территорий, на которой расположен Центр, составляет 7,4 тыс. кв. метров. На строительство и материально-техническое оснащение объекта "Роснефть" направила 207 млн рублей.

"На сегодняшний день по своей оснащенности и функциональности центр является одним из самых современных образовательных объектов подготовки специалистов среднего в России. Данная площадка важна не только для нашего региона, но и для всего Северного Кавказа. Здесь можно как готовить студентов, так и проводить переподготовку специалистов, которые уже работают в строительной и нефтегазовых отраслях", - отметил министр образования региона Идрис Байсултанов.

В здании блока теоретического обучения находятся 10 аудиторий, кабинеты административного персонала, типография, техническая библиотека и хозяйственные помещения. Учебные аудитории рассчитаны на одновременное размещение более 200 учащихся. Кроме того, аудиторный фонд Центра оснащен современными учебными тренажерами-имитаторами технологических процессов и средствами мультимедийно-демонстрационного оборудования. На каждом участке размещены действующие образцы технологического оборудования, соответствующие его специфике, что позволит проводить обучение, моделируя реальные технологические процессы в непроизводственных условиях.