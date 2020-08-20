Власти Кировской области разрешили с 1 сентября работу домов культуры и творческих студий

КИРОВ, 20 августа. Власти Кировской области приняли решение разрешить с 1 сентября работу домов культуры, танцевальных, художественных и театральных студий, а также проведение тренингов и курсов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства.

"Осуществление с 01.09.2020 деятельности дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов, компьютерных и иных курсов для различных профессий, хобби и занятий для личного роста", - говорится в постановлении правительства области.

В документе уточняется, что возобновить работу учреждения смогут при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях пандемии. Также предусмотрено ограничение предельного числа лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, из расчета 1 человек на 4 кв. метра. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет на проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

В постановлении также говорится о продлении до 15 сентября запрета на работу ночных клубов и детских развлекательных центров.

Ситуация в области

Кировская область находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины, магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны, с 10 августа разрешение на работу получили кинотеатры. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

По состоянию на утро 20 августа в Кировской области выявлено 64 новых случаев заражения с симптомами заболевания, всего выявлено 5 941 случай. В инфекционных госпиталях находятся 768 пациента с коронавирусом, у 462 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 18 человек. Общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 5 106.