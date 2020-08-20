Линейки в школах Подмосковья пройдут в основном для учащихся первых и 11-х классов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Школьные праздничные линейки в Подмосковье пройдут на открытом воздухе, преимущественно для учащихся 1 и 11 классов. Об этом заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Линейки будут, пока они рекомендованы для первого и 11-го класса. Ясно, что если это на воздухе, то больше возможностей. В закрытых помещениях точно линеек не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-го класса будем обязательно. Может быть, в каких-то школах какие-то другие классы будут добавлять", - сказал Воробьев.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила журналистам, что передвижение учеников в школах Подмосковья минимизируют во время учебного процесса с помощью закрепления учебных кабинетов за классами и смещения начала уроков. Она также отметила, что во всех школах будет на постоянной основе проводиться дезинфекция учебных помещений. Кроме того, на входе у всех детей и педагогов планируется измерять температуру. Дополнительно в школах планируется предусмотреть разделение потоков учеников.