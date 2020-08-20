Театры возобновят работу в Республике Коми с 21 августа

ТАСС, 20 августа. Театральные и концертные организации возобновят работу в Республике Коми с 21 августа, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Коми с 21 августа возобновят работу театры, театральные и концертные организации. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении.

Работа театров, театральных и концертных организаций разрешена с 21 августа по 30 сентября 2020 года при условии обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра и выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На 20 августа в Коми подтверждено 6 224 случая коронавируса, из них 33 выявлены за прошедшие сутки. Всего под медицинским наблюдением находятся 1 932 человека, из них 1 902 контактировали с заболевшими, 30 прибыли из-за рубежа.