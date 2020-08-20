Росводресурс: дальневосточные водохранилища готовы к прогнозируемым паводкам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Водохранилища на Дальнем Востоке готовы к новым паводкам, которые прогнозируются в августе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурс).

Ранее, по состоянию на 19 августа, оказались подтоплены поймы в Амурской области, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Для минимизации последствий паводка по результатам заседания Межведомственной рабочей группы были скорректированы режимы сработки водохранилищ для безопасного пропуска.

"Водохранилища Дальнего Востока готовы к прогнозируемым паводкам <…> В дальнейшем, в третьей декаде августа, ожидается еще более значительное повышение уровней Амура на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края, обусловленное дополнительным паводковым стоком рек Бурея, Сунгари и Уссури", - сказано в сообщении. В пресс-службе также добавили, что на данный момент водохранилища работают штатно.

В начале августа на реках Приамурья преобладала пониженная водность, русловые запасы реки Амур на конец июля были ниже прошлогодних в 2-3 раза. Наивысшие уровни воды в августе на Среднем Амуре ожидались ниже средних многолетних значений, а на Нижнем Амуре на территории Хабаровского края - около нормы. Однако из-за циклона во второй декаде августа порядка 30-50 мм осадков в сутки выпали на Среднем Амуре, в бассейнах рек Томь в Амурской области, Бурея в Хабаровском крае. Сформировавшие паводки вызвали подъемы уровней воды на 30-101 см в сутки на Среднем Амуре ниже устья реки Бурея, на 100-213 см в сутки - в бассейнах рек Бурея, Ниман.