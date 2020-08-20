Более 500 россиян вернулись домой из Азербайджана через дагестанский коридор

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Группа российских граждан покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, всего в четверг домой вернулся 551 россиянин. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня 551 гражданин России вернулся на родину из Азербайджана по спецкоридору на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. В Дагестане на территории таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" всем им провели термометрию", - сказал Муслимов.

По его словам, большинство вернувшихся - жители других регионов России. "Тридцать прибывших оказались жителями Дагестана, их направили на самоизоляцию по месту жительства. Остальные определены в обсерваторы в Махачкале и поселке Манас, после 14-дневного карантина будет проведено их повторное обследование", - уточнил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 30 июля территорию Азербайджана через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане покинули более 600 граждан России.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии коронавируса госграницу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.