Съезд демократов США завершился шоу диджея Дипло с участием звезд шоу-бизнеса и спорта

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Музыкальное шоу завершило Национальный съезд Демократической партии США, проходивший в виртуальном режиме четыре дня и завершившийся в четверг.

Ведущим музыкальной вечеринки стал известный американский диджей и продюсер Дипло (настоящее имя Томас Уэсли Пенц). Трехкратный обладатель престижной музыкальной премии Grammy основал новый стиль "байле-фанк". В 2017 году он занял 25-ю строку в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine, в 2018 году - шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира. Журнал Forbes, составивший рейтинг, оценил годовые заработки Дипло в $28,5 млн.

В вечеринке, которая проходит в виртуальном режиме, в дистанционном режиме приняли участие актрисы Алисса Милано, Обри Плаза и Зои Дешанель, актер Хайме Камиль, сценарист Джейсон Джордж, шеф-повар Кэтрин Кора и продюсер Николь Эрлих, баскетболистка Елена Белле Донне и фигуристка Мишель Кван.

Политические партии США традиционно привлекают звезд шоу-бизнеса и спорта, чтобы придать вес предвыборным кампаниям и набрать лишние "очки" перед выборами. В среду перед делегатами съезда выступала певица Билли Айлиш, исполнившая свою новую песню "Мое будущее". Пятикратная обладательница Grammy обвинила президента-республиканца Дональда Трампа в "уничтожении страны и всего того, что нам (американцам - прим. ТАСС) небезразлично". В четверг эстафету подхватили поп-трио "Чикс", дуэт Джона Ледженда и рэпера Каммона (Лонни Рашида Луинна).

В среду в число сторонников кандидата в президенты США Джозефа Байдена вошел форвард баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Джеймс в 2016 году участвовал в работе избирательного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая на выборах главы государства уступила Трампу. Трамп и баскетболист крайне неприязненно относятся друг к другу.