В детсадах и школах Симферополя приступили к установке емкостей для запасов воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Емкости для наполнения водой начали устанавливать в детских садах и школах Симферополя, где с 24 августа из-за обмелевших водохранилищ будут введены графики подачи воды, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации Симферополя Елена Проценко.

"Уже приступили к установке емкостей в детских дошкольных учреждениях и школах. Они будут работать так: когда будет подаваться вода, они наполняются, когда воды нет, включаются насосы на подачу воды", - сообщила Проценко.

По ее словам, емкости на 10 куб. м. устанавливают во все 48 общеобразовательных учреждениях Симферополя, в 56 дошкольных учреждениях устанавливаются емкости от 3 куб. м. На территории Симферополя также подготовлена 131 площадка для забора воды населением, где 74 - точек вблизи частного сектора, 57 точек вблизи многоквартирных жилых домов. Точка забора представляет собой емкость для воды объемом 10 куб. м., установленная на блоки и раздаточную систему для населения. Каждая из таких точек будет находиться под охраной.

Общая сумма расходов, включая закупку емкостей, монтаж и насосное оборудование составляет 27,5 млн рублей. Наполнение трех водохранилищ, которые снабжают Симферополь водой, составляет сейчас Аянское 51,8%, Партизанское 20,1%, Симферопольское 19,9%.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.