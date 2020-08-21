В Астраханской области решили не проводить в этом году школьные линейки

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Традиционных линеек в школах Астраханской области 1 сентября этого года не будет, такие рекомендации в связи с пандемией коронавируса дала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Носкова.

"У нас есть санитарные правила в отношении ситуации, которая сложилась с коронавирусом на 2020 год. Все линейки будут запрещены", - сказала Носкова в эфире телеканала "Астрахань 24".

Ранее министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман говорил о том, что линейки в школах на фоне риска распространения коронавируса проведут либо в усеченном формате для 1 и 11 классов, либо для каждой параллели школьников отдельно.

Отмечается, что астраханские школы с 1 сентября начнут работать в обычном режиме, но с рекомендациями Роспотребнадзора. В школах временно отменят "кабинетную систему", когда ученики переходят из класса в класс, а расписание и начало уроков сделают плавающим, чтобы не задерживать школьников на входе перед началом занятий для проведения термометрии.

В Астраханской области, по последним данным регионального минздрава, выявлено 6 179 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 516 человек, 62 пациента умерли.