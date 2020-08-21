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Пять центров занятости обновят в Приморье до 2024 года

В пресс-службе краевого правительства отметили, что вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Пять отделений Приморского центра занятости населения будут модернизированы до 2024 года, сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Первым будет модернизировано отделение службы занятости в Уссурийске. На сегодняшний день уже проведены закупки необходимой техники для оснащения рабочих мест специалистов, разработаны проекты полиграфической продукции и средств навигации внутри центра, а также организован поэтапный процесс обучения сотрудников пилотного подразделения", - пояснили в пресс-службе.

Помимо Уссурийска, центры занятости обновят в Арсеньеве, Находке, Владивостоке и Михайловском районе. В новых центрах, помимо привычных услуг по поиску работы и подбору сотрудников, будут оказывать помощь в решении проблем "в соответствии с индивидуальной жизненной ситуацией".

"Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства. Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе", - добавили в пресс-службе.

Обновление центров занятости проходит по рассчитанной до 2027 года краевой программе "Содействие занятости населения Приморского края".

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РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
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