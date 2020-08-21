В Калужской области в третий раз открылся форум "Молодежки ОНФ"

ВОСХОД /Калужская область/, 21 августа. /ТАСС/. Около 200 человек приехали на форум "Молодежки ОНФ" "Рубеж" в Калужской области, направленный на обучение активистов правилам оказании помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель молодежного направления ОНФ Игорь Кастюкевич.

"У ребят были проведены заборы крови на наличие антител к коронавирусу. Планировалось, что приедет сюда [на форум] 212 человек, а приехали 194 - остальных не допустили по результатам теста", - сказал Кастюкевич.

По его словам, в рамках форума запланированы встречи участников с деятелями культуры, представителями федеральных органов власти. "И, конечно же, здесь будут люди, которые будут учить вязать узлы, пилить дрова. Именно те люди, которые обучат инструкторов "Молодежки ОНФ", чтобы им было легко работать там, где нужна помощь. В этом году основной слоган нашего форума - мы там, где нужна помощь", - подчеркнул Кастюкевич.

Он отметил, что в будущем возможно проведение подобных мероприятий на региональном уровне.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что на форум, который продлится до 27 августа, приехали представители всех регионов в возрасте 18-35 лет.

Первый форум "Рубеж" прошел в Калужской области в 2018 году.