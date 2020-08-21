В Удмуртии с 2021 года запустят проект по исследованию у детей функциональной грамотности

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Удмуртия вступает в проект PISA по исследованию наличия у школьников функциональной грамотности с 2021 года, сообщила в пятницу ТАСС министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

В Ижевске 21 августа проводится традиционная республиканская августовская конференция работников образования "Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики". Принять участие можно будет в четырех треках, среди которых в том числе "Формирование функциональной грамотности обучающихся: вызовы и перспективы", "Кадровое обеспечение промышленного и экономического роста".

"Это международный проект по исследованию наличия у школьников функциональной грамотности, о которой сегодня на одной из площадок пойдет речь. Функциональная грамотность, если говорить просто - это умение действовать в нестандартной ситуации и применять те знания, который получил школьник. Это постоянное исследование, которое проводится в мире, Удмуртия вступает в него в 2021 году", - сказала Болотникова.

По ее словам, с форматом проведения исследований в министерстве определятся позднее. "Возможно, это все будет проходить в интерактивном онлайн формате, либо это будут готовые распечатанные варианты в отобранных пилотных школах", - уточнила министр.

PISA - это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является мониторинговым исследованием качества общего образования, которое отвечает на вопрос обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.