Заболеваемость корью в России снизилась почти в три раза за полгода

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заболеваемость корью в России за первое полугодие 2020 года снизилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За 6 месяцев 2020 года отмечается снижение заболеваемости корью (зарегистрировано 1 213 случаев заболевания корью (0,83 на 100 тыс. [человек] населения), что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора по результатам работы в первом полугодии 2020 года.

Отмечается также, что в целом эпидемиологическая ситуация в России по другим заболеваниям, не учитывая новую коронавирусную инфекцию, в первом полугодии оставалась стабильной. Кроме того, приостановка работы учреждений общественного питания в связи с пандемией повлияла на снижение числа очагов острых кишечных инфекций.

"В первом полугодии 2020 года санитарная служба страны работала в напряженном режиме в связи с исполнением закрепленных за Роспотребнадзором полномочий реализации комплекса мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ. Разработано более 400 документов по вопросам профилактики COVID-19, в том числе 13 постановлений главного государственного санитарного врача РФ, 2 санитарных правила, 47 методических рекомендаций, в которых отработаны механизмы организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками COVID-19, также введение/снятие ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции", - отмечается в сообщении.