Фонд развития Соловков поддержал строительство порта "Кемь" на севере Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Морской грузопассажирский порт "Кемь" появится на севере Карелии при поддержке фонда развития Соловецкого архипелага. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков по итогам своего доклада на заседании патриаршего попечительского совета по вопросам сохранения и развития Соловков, которое провел патриарх Кирилл в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре.

В программу развития Соловков попали два района Карелии: Кемский и Беломорский. Районы исторически связаны с историей архипелага, кроме того через эти территории лежит самый популярный путь на Соловки.

"Фонд также поддержал наше предложение по строительству морского грузопассажирского порта "Кемь". Это очень важный для нас проект, который даст серьезный импульс развитию судоходства в Карелии", - говорится в сообщении.

Среди уже достигнутых результатов глава Карелии также отметил передачу в федеральную собственность двух региональных дорог - подъезд к Беломорску и подъезд к Кеми. В обоих городах планируется построить новые автостанции: на разработку проектов из средств фонда выделили 13,3 млн рублей. Также в Беломорске и Кеми построят вертолетные площадки для санавиации, а в поселке Рабочеостровск Кемского района - новую медицинскую лабораторию.

"Прорабатываем вопрос реконструкции железнодорожных станций в Кеми и Беломорске, а также реконструкцию региональных дорог "Беломорск - Сумпосад" и "Сумпосад - Колежма". Требует внимания и паломнический центр подворья Соловецкого монастыря в поселке Рабочеостровск. Он обеспечивает приют паломникам и организовывает переправу на остров", - отметил Парфенчиков.

Сохранение памятников деревянного зодчества

Еще одно направление работы связано с реконструкцией старинных деревянных церквей. Сейчас в Кемском районе продолжатся реставрация Успенского собора, где специалисты занимаются воссозданием иконостаса. Но в сохранении нуждаются и другие деревянные церкви - памятники историко-культурного наследия на севере Карелии: церковь Николая Чудотворца в Гридино, Петропавловская церковь в Вирме, церковь Казанской Божьей Матери в Сухом и другие.

"Все они могут стать частью единой системы объектов показа и туристской инфраструктуры, которая позволит в ближайшей перспективе нарастить количество прибывающих туристов именно на территорию побережья Белого моря", - сказал Парфенчиков.